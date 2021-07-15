/640744/عبد-المنعم-الجمل-على-النقابات-العمالية-التكاتف-لتحسين-ظروف-السلامة-والصحة-المهنية-بمواقع-العمل

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في أفريقيا والشرق الأوسط، أن المنطقة واجهت في السنوات الماضية، العديد من التحديات، وزاد من صعوبة الأمر جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوباء أكبر تهديد للمجتمعات، الاقتصادات، الحكومات والعمال بشكل عام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع الشبكة العربية للأسمنت والبناء

جاء ذلك خلال اجتماع الشبكة العربية للأسمنت والبناء، بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي شهدته العاصمة الأردنية عمان.

النقابة العمالية لعمال البناء فى الاردن

شارك في فعاليات الاجتماع محمود الحياري، رئيس النقابة العامة لعمال البناء في الأردن، كريسنشيا موفوكنغ، الممثلة الاقليمية للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في أفريقيا والشرق الأوسط، وسيم ريفي المنسق الاقليمي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، كريستينا هانسون، المستشارة الدولية لاتحاد نقابات عمال الدنمارك، وأنطون انطون، رئيس نقابة العاملين بالبناء في لبنان.

وباء كورونا

وأشار الجمل، إلى أن تفشي الوباء تسبب في حدوث آثار سلبية كبيرة على النقابات والاتحادات العمالية، سواء من حيث حجم العضوية واختلاف بيئة وظروف العمل في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية وتقليل ساعات العمل، وهو ما يحتم على النقابات مواجهتها فى أماكن العمل المختلفة مواجهة هذه الصعوبات.

وشدد على أهمية تكاتف الجهود بين النقابات الأعضاء في الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، من أجل تحسين ظروف السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل.

وأشار أيضا إلى أهمية تقديم الدعم للنقابات من أجل إدماج العمال المهاجرين في سوق العمل، وإيجاد طريقة لتحقيق التعاون مع منظمات أصحاب العمل في هذا الشأن.

وأكد الجمل، أن التوحد والتضامن هما السبيل في المضي قدما بدول المنطقة للعبور من المحنة الصعبة التي تواجهها في الفترة الأخيرة.

من جهتها أكدت هالة فراج، أمينة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن النقابة خلال أزمة فيروس كورونا نظمت العديد من الفعاليات للمرأة العاملة للتعريف بآليات مواجهة الوباء، والتأكيد على توفير بيئة عمل مناسبة.

وأشارت هالة فراج، إلى أنه تم عمل عدد من الدورات التدريبية والتثقيفية لرفع كفاءة المرأة العاملة بقطاع التشييد والبناء.