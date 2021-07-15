عربية النواب تثمن ترحيب جنوب السودان بفتح أسواقها أمام المنتجات المصرية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح في إعادة العلاقات بين مصر ومختلف الدول الافريقية فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى المجال الاقتصادى والاستثماري والتجارى بصفة خاصة.

وقال أباظة، فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور جيمس وانى إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية التى أكد فيها أن العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان علاقات راسخة، تدعمها توافق الرؤى بين قيادة الدولتين، وحرص الحكومتين على تحقيق طفرة في التعاون الاقتصادي المشترك.

وقال إيجا، فى تصريحات له، خلال فعاليات معرض «صنع في مصر» المقام بمدينة جوبا، إن بلاده حريصة على تواجد المنتجات المصرية داخل أسواق دولة جنوب السودان خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وأسعار تناسب المستهلك الجنوب سوداني.

وأشاد النائب أحمد فؤاد اباظة بترحيب دولة جنوب السودان بفتح اسواقها أمام المنتجات المصرية وبتأكيد نائب رئيس دولة جنوب السودان حرص بلاده بأن تسهم حركة التجارة والاستثمارات المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى تأكيده على أهمية دور القطاع الخاص المصري والجنوب سوداني في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والسعي لنقل التكنولوجيا المصرية المتطورة لتطوير الصناعة بدولة جنوب السودان متوقعاً أن تشهد المرحلة القادمة تدفق الاستثمارات، والصادرات المصرية لدولة جنوب السودان.