صور.. رئيس البرلمان: مصر وقبرص واليونان يمتلكون إرثا حضاريا وثقافيا مشتركا

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمقر المجلس ‏اليوم الخميس، وفدا شبابيا من مصر وقبرص واليونان فى إطار أعمال النسخة الشبابية للمبادرة الرئاسية إحياء الجذور، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وسفيرى قبرص واليونان بالقاهرة.





ورحب المستشار الدكتور حنفى جبالى بالوفد الشبابى، مؤكدا على أن مصر وقبرص اليونان يمتلكون إرثا حضاريا وثقافيا مُشتركا يشهد عليه التناغم الإيجابى بين شعوبنا عبر التاريخ، مشيرا إلى أن انطلاق تلك النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور إنما يمثل دلالة مهمة على دور الشباب فى تعزيز جسور الحوار والتكامل بين شعوبنا الصديقة.



كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الطاقات الشبابية الواعدة قادرة على صياغة رؤى مُشتركة تعزز التعاون بين بلادنا تجاه مُختلف التحديات التى تواجهنا، داعيا الشباب إلى إثراء رؤاهم المُشتركة حيال مختلف القضايا التى تواجه البلدان الثلاثة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

من جانبها، وجهت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عميق شكرها، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وكل أعضاء المجلس، لما يقدموه من تعاون بناء مع وزارة الهجرة فى مختلف ملفات عمل الوزارة، مؤكدة حرصها على تنظيم تلك الزيارة الشبابية فى إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" بهدف الاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية المصرية، والتعرف على التجربة المصرية لمشاركة الشباب فى العمل السياسى، مضيفة أن تلك النسخة من المبادرة تُعد فرصة لخلق حوار مستدام بين الجيلين الثانى والثالث من أبناء البلدان الثلاثة حيال التحديات المشتركة.



وعقب اللقاء، تم اصطحاب نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوفد الشبابى المصرى القبرصى اليونانى فى جولة داخل أروقة مجلس النواب تفقدوا خلالها مُتحف المجلس واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياة النيابية المصرية.