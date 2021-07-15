- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ورحب المستشار الدكتور حنفى جبالى بالوفد الشبابى، مؤكدا على أن مصر وقبرص اليونان يمتلكون إرثا حضاريا وثقافيا مُشتركا يشهد عليه التناغم الإيجابى بين شعوبنا عبر التاريخ، مشيرا إلى أن انطلاق تلك النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور إنما يمثل دلالة مهمة على دور الشباب فى تعزيز جسور الحوار والتكامل بين شعوبنا الصديقة.
كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الطاقات الشبابية الواعدة قادرة على صياغة رؤى مُشتركة تعزز التعاون بين بلادنا تجاه مُختلف التحديات التى تواجهنا، داعيا الشباب إلى إثراء رؤاهم المُشتركة حيال مختلف القضايا التى تواجه البلدان الثلاثة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.
من جانبها، وجهت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عميق شكرها، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وكل أعضاء المجلس، لما يقدموه من تعاون بناء مع وزارة الهجرة فى مختلف ملفات عمل الوزارة، مؤكدة حرصها على تنظيم تلك الزيارة الشبابية فى إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" بهدف الاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية المصرية، والتعرف على التجربة المصرية لمشاركة الشباب فى العمل السياسى، مضيفة أن تلك النسخة من المبادرة تُعد فرصة لخلق حوار مستدام بين الجيلين الثانى والثالث من أبناء البلدان الثلاثة حيال التحديات المشتركة.
وعقب اللقاء، تم اصطحاب نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوفد الشبابى المصرى القبرصى اليونانى فى جولة داخل أروقة مجلس النواب تفقدوا خلالها مُتحف المجلس واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياة النيابية المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. رئيس البرلمان: مصر وقبرص واليونان يمتلكون إرثا حضاريا وثقافيا مشتركا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.