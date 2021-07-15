تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى 16 سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدعوى، التى أقامها المحامى الدكتور هانى سامح ووكيله المحامى بالنقض صلاح بخيت، أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسب ما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعى وتكريم إرهابى تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمراً لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد الكورونا، بما تسبب فى وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.
وجاء فى الدعوى أنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومى للبلاد والعبث بسلامة المواطنين، وكذلك لجرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
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