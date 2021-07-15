التعليم: ضبط حالة غش ونشر امتحان الجغرافيا فى محافظة الأقصر

جدة - نرمين السيد - رصد فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالة غش، ونشر الامتحان للطالب "م . ع . ا" بمحافظة الأقصر، وذلك بعد مرور 30 دقيقة منذ بدء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية بالثانوية العامة.





وبدأ فى العاشرة صباح اليوم الخميس، امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث يؤدى 255 ألفا و353 طالبا الامتحان، فيما يؤدى طلاب الثانوية مدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بإجمالى 1.179 طالبا.

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