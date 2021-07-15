جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح الاعتمادات الخاصة بكل محافظة فى الخطة الاستثمارية خلال العام المالى 2021 – 2022.

وأكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، أن خطة عام 2021 - 2022 تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف - قطار التنمية.. الخطة الاستثمارية للمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.