«الكنز الأهلاوي».. كيف يستغل «الكاف» جماهيرية الأهلي بفيلم «المجد» وجلسات التصوير ؟!

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يلعب التسويق الرياضي دورا هاما في زيادة موارد المؤسسات الرياضية ، ولعل أبرز ما يثبت ذلك القوة التسويقية الكبيرة للنادي الأهلي وجماهيريه التي يستغلها الاتحاد الإفريقي ، وهو السبب في إصدار فيلم الطريق نحو المجد والذي يوثق مسيرة القلعة الحمراء لحصد البطولة التاسعة على حساب الزمالك.

فيلم الطريق نحو المجد لحصد الأهلي البطولة التاسعة

وبجانب الفيلم التسويقي الذي قرر الكاف عرضه قبل أيام قليلة من نهائي البطولة التالية لفرض حالة من الثبات الذهني للمسابقة في عقول الجماهير ، تأتي جلسات التصوير التي تعد أمر طبيعي قبل نهائي البطولة الأقوى في إفريقيا.

وشهد معسكر النادي الأهلي اليوم في المغرب تطورات متعددة أبرزها جلسات تصوير متعددة للاعبي القلعة الحمراء قبل يومين فقط من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب محمد بن خامس.

وتقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكركة ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في حصد البطولة العاشرة.

وظهر لاعبو الأهلي في جلسات التصوير بمظاهر تسودها الحماسة والمرح مع مشاعر من الفرحة والدعابة ،حيق تجلى هذا في موقف حسين الشحات مع اكرم توفيق لاعب وسط القلعة الحمراء، ويرصد دوت الخليج أبرزها.

قائمة الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز

يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، محمود الخطيب رئيس النادي. وخاض الأهلي مرانه الأول أمس في المغرب، على ملعب «كهرماء» الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء قرابة 30 دقيقة.

بعثة الأهلي في المغرب

وحرصت بعثة الأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، والملعب قبل خوض المران.

ويواصل الأهلي استعداده لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب.