أزمات الخدمات ووحدات الزواج بالسويس في مناقشات محلية النواب.. ونائب المحافظ:نستهدف الدخول بحياة كريمة«فيديو وصور»

/640749/أزمات-الخدمات-ووحدات-الزواج-بالسويس-في-مناقشات-محلية-النواب-ونائب-المحافظنستهدف-الدخول-بحياة-كريمةفيديو-وصور

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، اليوم الخميس، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين بشأنمعاناة المواطنين بحي الجناين ــ محافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كيلو متر، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة.

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