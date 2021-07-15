القبض على راكبة أخفت كمية كبيرة من الألماس في جسدها بمطار القاهرة.. صور

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب لراكبة أجنبية من أصل عربي أخفت كمية كبيرة من فصوص الألماس على جسدها.

دوت الخليج يرصد في لسطور التالية تفاصيل إحباط تهريب لراكبة أجنبية أخفت كمية كبيرة من ألماس في مطار القاهرة

جاء ذلك خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، حيث استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقيبتها على جهاز الفحص بالأشعة لم يوجد شئ مخالف.

ارتباك وتوتر ولاحظ مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 أحمد أبو بكر فؤاد، ارتباك الراكبة ومحاولتها الخروج بسرعة بافتعال مشاكل مع زملائه فعرض الأمر على أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك، والذي كلف هبة مصطفى محمد الشبراوي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيًا، مما أسفر عن ضبط لفتين مخبأتين في جسد الراكبة، قام مدير إدارة الجمرك بتكليف لجنة، وذلك لفتح اللفافتين.

135 كيس ألماس

ومن ثم تم جرد وعد ووزن وتحريز المضبوطات التي بلغت 135 كيس شفاف صغير بداخل كل واحد كمية من فصوص الألماس بيضاء اللون مختلفة الأحجام والأشكال بوزن حوالي 180 جرامًا.

أمرأحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.