/640746/منة-فضالي-عن-تبرأ-حلا-شيحة-من-كليب-بحبك-تناقض-ديني

هاجمت الفنانة منة فضالي الفنانة حلا شيحة بعد انتقادها للنجم تامر حسني وتبرأها من كليب «بحبك» الذي عُرض ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، متهمة إياها بالتناقض الديني.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة من فضالي على تبرأ حلا شيحة من كليب «بحبك».

موقف منة فضالي من هجوم حلا شيحة على تامر حسني وتبرأها من الكليب

وعلقت فضالي على منشور أحد الصحفين الذي تناول الخبر: "تناقض ديني وتناقض في كل حاجة"، الأمر الذي أيده العديد من متابعي منة بالضغط على تعليقها بريأكت «إعجاب».

نحوم الوسط الفني يشنون هجوم على حلا شيحة

فمنة فضالي ليست الوحيدة من الوسط الفن الذي شن هجوم على الفنانة حلا شيحة، بل هاجمها من قبلها الفنانة رندا البحيري والفنان أحمد الشامي.

فغرد الشامي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «توتير»: "والله أنا مبسوط من كل الردود أن الناس فاهمة، أن كل ده أكل عيش، وأن لو الشهرة فتنة وهي مقتنعة كانت هي بنفسها قفلت كل السوشيال ميديا، ووقفت كلام مع صحافة".

وكتبت رندا منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: "هو محدش فهمها أن اللي بتعمله ده ممكن يعرضها للمساءلة القانونية، وأنها بتضر بسمعة فيلم وبالتالي إيراداته؟".

وتابعت: "بتتكلم عن ممثل ونجم بحجم تامر حسني بالشكل ده أكنها أحسن منه، وإحنا كلنا عارفين الخير اللي بيعمله تامر طول عمره، في الخفاء وفي العلن على إيدينا كلنا، فضله على ناس كتير أوي، وربنا جعله سبب لفتح بيوت قد كده، وهي تنصحه، لا والله هم يضحك".

القصة كاملة حول أزمة حلا شيحة مع كليب بحبك لتامر حسني

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة عارمة في الوسط الفني، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها بكليب فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني، وإعلان توبتها ورجوعها عن عالم الفن والأضواء الذي وصفتهما بفتنة الشهرة الواقعة ضد طاعة الله.

حلا شيحة تعلن استيائها من كليب «بحبك»

نشرت شيحة البوستر الدعائي لفيلم «مش أنا» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "احنا يمكن ننجح بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

كما شنت الفنانة حلا شيحة هجومًا واسعًا وموجة من الانتقادات على الفنان تامر حسني بسبب خلافه لوعده بعدم طرح كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، الذي تكلل بمشاهدهما الرومانسية.

حلا شيحة تنتقد تامر حسني

فكتبت شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم.. وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا ايه".

واسطردت قائلة: "واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات.. وأكدلي أنه هيحترم رغبتي".