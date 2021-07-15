/640742/أمهات-مصر-صعوبة-في-أغلب-أسئلة-جغرافيا-ثانوية-عامة

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بالثاموية العامة جاء صعب في أغلبة.

دوت الخليج

مؤسس أمهات مصر: عدد كبير من أولياء الأمور أجمعوا على صعوبة الامتحان

وأضافت مؤسس أمهات مصر، عبير أحمد، إن عدد كبير من أولياء الأمور أجمعوا على صعوبة إمتحان الجغرافيا، مؤكدين على أن الإمتحان تضمن أسئلة صعبة كثيرة وتحتاج لوقت أكثر، فضلا عن إنها غير مباشرة في عدد منها ومن خارج المنهج، علي حد قولهم.

رأى الطلاب فى امتحان الجغرافيا

وأوضحت مؤسس أمهات مصر، عبير أحمد، أن عدد قليل جدا من أولياء الأمور ذكروا أن الإمتحان تضمن 50 سؤال بعضهم في مستوي الطالب المتوسط ومعقول، حيث أشاروا إلى أن من بينهم 10 أسئلة في غاية الصعوبة.

وشددت عبير أحمد، على ضرورة غلق مواقع التسريبات وتتبعها أولا بأول حتي لا يؤثر ذلك علي الطلاب وظلمهم، مطالبة أولياء الأمور بضبط النفس والهدوء حتي ينتهي أبنائهم من الإمتحانات بهدوء وتركيز.