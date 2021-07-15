/640739/علاء-قريطم-حياة-كريمة-أعظم-مبادرة-فى-تاريخ-مصر-الحديث-تهدف-لبث-روح-الحياة-فى-القرى-والريف

أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تعد من المبادرات القومية العملاقة، حيث خصص لها أكبر ميزانية لمشروع قومى فى تاريخ مصر تتخطى ميزانيته 700 مليار جنيه، وتستهدف كافة القرى المصرية على عدة مراحل أولها 1400 قرية في 52 مركزا على مستوى الجمهورية، بتضافر جهود العديد من الوزارات المعنية، بجانب المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

مبادرة حياة كريمة

وأشار قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم إلى أن" حياة كريمة"تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة،و انخفاض معدلات الفقر وتوفير مساكن آمنة، بالإضافة إلى أنها ساهمت في توفير آلاف من فرص العمل للشباب، الأمر الذي أدي إلى الحد من مشكلة البطالة، وذلك من خلال منحهم تسهيلات وقروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لرفع دخولهم وتحقيق الرفاهية لهم.

وقال قريطم ،ان مبادرة حياة كريمة للعام الجديد فقط، تستهدف إنشاء 10828 فصل دراسى، إنشاء وتطوير 782 مركز شباب، إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية، تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم، إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم، تطوير 319 مكتب بريد، 60 نقطة تحسن بمعدل تغطية الصرف الصحى، 22 مستشفى تأمين صحى، إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية، إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف، توريد 800 سيارة إسعاف، توفير 510 عيادة متنقلة، إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية، إنشاء 191 مركز خدمات زراعية، تحول 83 ألف فدان للرى الحديث"، مؤكدا أن هذا خلال عام واحد فقط، ولهذا تعد هذه المبادرة أعظم مبادرة فى تاريخ مصر الحديث.

حياة كريمة مشروع تنموي غير مسبوق فى تاريخ مصر

وأشار، إلى أن "حياة كريمة" مشروع تنموي غير مسبوق فى تاريخ مصر لتغيير معيشة 58 مليون مواطن، حيث تم الانتهاء من تطوير 143 قرية و172 مركزا خلال 3 سنوات، ورصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة ببرنامج متكامل لتحسين المرافق وبناء الإنسان.

ولفت النائب علاء قريطم إلى ، أن احتفالية مبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ستتضمن فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والانجازات التي حققتها علي أرض الواقع منذ بدايتها حتي الآن في قري ومراكز المبادرة فضلا عن تعزيز الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها ملف التنمية المستدامة.

وأوضح ، أن مبادرة حياة كريمة تؤكد سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي،، وتحسين البينة التحتية والاهتمام بشبكات الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا،فيما أنها حققت نجاحًا واسعًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية،و النهوض بالتعليم وتطوير المدارس، بالإضافة إلى تجميل المنازل وتحسين الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي.