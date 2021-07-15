/640730/ننشر-التفاصيل-الكاملة-لحريق-معرض-سجاد-وسوبر-ماركت-في-الطالبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق كبير بسوبر ماركت ومعرض السجاد بشارع عبدالعزيز بمنطقة الطالبية، دون خسائر في الأرواح أو وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق كبير بالطالبية

واندلع حريق في تمام الساعة الثانية صباحا يوم الخميس، والتهمت النيران بمحال التجارية، وظلت قوات الحماية المدنية تحاول إخماده لأكثر من ساعة، وعاش سكان منطقة ميدان الساعة في رعب وفزع بسبب الحريق، الذي كان يُنذر بكارثة مُحققة لولا تدخل العناية الإلهية، وسرعة التعامل مع الحريق من جانب قوات الحماية المدنية.

الحريق الهائل الذي شهدته المنطقة أعاد للأذهان الحريق الذي شهدته إحدى العقارات في المنطقة قبل عدة أشهر، استمر لأكثر من أسبوعين، وانتهي بازالته.

بدأت المحاولات الأولى لإخماد الحريق من جانب أهالي وشباب المنطقة، مُستخدمين طفايات حريق السيارات والمياه، إلا أن سرعة انتشار النيران حالت دون نجاحهم، وبعد دقائق وصلت سيارة إطفاء واحدة، وتعاملت مع الحريق، إلا أن ضابط الحماية طالب بالدعم، حيث وصلت إلى المنطقة أكثر من 20 سيارة إطفاء وعشرات من سيارات الإسعاف وطوارئ الغاز.

وامتد الحريق للدور الثاني الذي تقع به العديد من المحال التجارية، حيث أتى الحريق على محتويات المحال بالكامل، بعد استمرار نشوبه أكثر من ساعتين ونصف.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بالعشرات من سيارات الإطفاء وعشرات من ضباط الإدارة وأفرادها، والذين قاموا بجهود كبيرة للسيطرة على الحريق الهائل، حيث قامت الإدارة بالدفع بعدد 2 تريلا مُحملة بتانكات المياه، في مُحاولة للسيطرة على الحريق، كما شهد محيط الحريق وصول سيارة حديثة مُزودة بسلم كهربائي.

الحماية المدنية

وفور وصول قوات الحماية المدنية، قامت بالتأكد من إخلاء العقار، وتمت الاستعانة بسيارة السلم الكهربائي، للمرور على البلكونات والنوافذ، للتأكد من عدم وجود أي سكان بالبرج.

وشهد محيط الحريق وصول عدد كبير من القيادات الأمنية، وتم فرض كردون أمني، وإبعاد الأهالي عن محيط المنطقة، كما تم إغلاق الشارع الرئيسي بالحواجز الحديدية من أمام رئاسة حي الهرم، ومنعت قوات الأمن عبور المشاه أو السيارات. و تجرى الآن عملية تقييم للمبنى من جانب سلطات الحى، للتأكد من عدم تأثره، حيث تواصل اللجنة الهندسية عملها للتأكد من سلامة المبنى قبل السماح لسكان البرج بالعودة مجددا.

شركة مياه

وتقوم الآن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بنزح المياه من محيط الحريق، حيث شهدت المنطقة تراكم المياه بصورة كبيرة، نظرًا لإفراغ العشرات من سيارات الإطفاء لحمولتها من المياه، والتي أدت إلى إغلاق الطريق.

وخلال مُحاولات الإطفاء، أصيب عدد من رجال الإطفاء بالاختناق، وتم إسعافهم من خلال تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وبواسطة سيارات الإسعاف المجهزة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق في شارع عبدالعزيز النادي متفرع من فيصل، بالطالبية، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة، للسيطرة عليه وإخماده.