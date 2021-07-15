تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. صندوق تحيا مصر يطلق قافلة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في قنا استعدادا للعيد

توزيع المواد الغذائية والملابس الجديدة على 2000 أسرة مستحقة

القافلة تتضمن 54 ألف عبوة عصائر بالتعاون مع شركة دانون

أطلق صندوق تحيا مصر قافلة جديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بمحافظة قنا، وذلك ضمن مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة لتوفير المواد الغذائية الملابس الجديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنظيم القافلة يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمعاونة أجهزة الدولة في توفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن القافلة تستهدف 2000 أسرة في قريتي أبو حزام، وحمردوم، حيث تتضمن توزيع 10 أطنان من الداجن، بواقع 5 كيلو جرام لكل أسرة، و 2000 كرتونة مواد غذائية جافة، بواقع كرتونة 12 كيلو جرام لكل أسرة، و 2000 كرتونة عصير دانون، بإجمالي 54000 عبوة بالتعاون مع شركة دانون، بواقع 27 عبوة لكل أسرة، كما تتضمن القافلة توزيع 2000 كرتونة ملابس جديدة تحتوى كل منها على 19 قطعة لكل أسرة بإجمالي 38000 قطعة.

وأوضح عبد الفتاح أن تنفيذ مبادرتي بالهنا والشفا ودكان الفرحة، يتم ضمن أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

وأشار إلى ان قوافل دعم الأسر الأولى بالرعاية مستمرة خلال الأيام القادمة في توزيع المواد الغذائية على مستحقيها استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني بكل محافظة.

من جانبه قال هيثم صادق مدير عام شركة دانون مصر، إن الشراكة مع صندوق تحيا مصر تساهم في توفير منتجات غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وقدمت أكثر من 265 ألف عبوة من منتجات دانون ودانيت ودناو للقوافل التي ينظمها الصندوق لرعاية هذه الأسر خلال عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بمسئوليتها المجتمعية تجاه السوق التي تعمل بها.

وأشار "صادق"، إلى جهود الشركة في تطوير صناعة الألبان في مصر وضمان تقديم أفضل جودة للمستهلكين، بداية من إنشاء أكبر مراكز لتجميع الألبان الذي يساهم في توفير فرص عمل للمزارعين ومربي الأبقار وفي الوقت نفسه ضمان الحصول على أفضل نوعيات وجودة حليب، مع ضمان نظام بيئي صحي ومستدام حول سلسلة التوريد، وهو ما يؤمن احتياجات الشركة من الحليب الطازج الخام، إلى جانب خلق 133فرصة عمل في محافظة بني سويف، وتمكين أكثر من 4400 من صغار المزارعين، بمشاركة أكثر من 3 آلاف امرأة في أعمال جمع الحليب، من 13 مركز لدانون في عدة محافظات بالجمهورية، وذلك في إطار العمل على المساهمة في تقليل نسب البطالة في عدة محافظات.

يذكر أن صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جينس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عددًا من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.