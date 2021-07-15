السفير المصري لدى الجمهورية اليمنية يلتقي رئيس الوزراء اليمني

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية بالدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، حيث استعرضا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث جهود التسوية للأزمة اليمنية والحفاظ على أمن البحر الأحمر.

وقد ‎أكد سفير مصر خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية، ودعم كافة الجهود المبذولة لإحلال السلام الشامل واستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن، مشيرًا لاستمرار مصر في تقديم برامج الدعم الفني والمساعدات إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

‎من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليمن والمستندة إلى تاريخ طويل من التعاون الأخوي المشترك، والمواقف المصرية المشرفة تجاه الشعب اليمني في مختلف الظروف، مشددًا على موقف اليمن الداعم لمصر في حماية أمنها القومي وجهودها للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل في قضية سد النهضة، وأن اليمن ستكون دومًا إلى جانب أشقائها في مصر في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.