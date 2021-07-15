حنفي جبالي لرئيس الأمة الكويتي: نتطلع لتعزيز التعاون لخدمةً القضايا ‏العربية‏

استقبل المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر ‏المجلس ‏اليوم الخميس، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ‏الكويتي.‏

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ‏برئيس مجلس الأمة الكويتي ضيفًا عزيزًا على مصر، واصفًا تلك ‏الزيارة بالتاريخية، وتثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعًا لتعزيز ‏التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.‏

من جانبه، أعرب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن جزيل شكره ‏وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة، وقدم ‏التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيرًا ‏إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين واصفًا الدور المصري بالريادي.‏

وعقب اللقاء، عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا أكدا فيه على عمق ‏ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على ‏الصعيد البرلماني.‏