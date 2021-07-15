الرئيس السيسى يصدق على قانون بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 134 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم232 لسنة1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
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