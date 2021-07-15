صور.. الإسكندرية: حصر الطرق المراد رفع كفاءتها لإدراجها بخطة الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وأكد الشريف فى تصريح اليوم، أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التى تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا للأولويات والاحتياجات، فضلا عن محاولة توفير اعتمادات مالية للطرق التى تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضرورى، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القرى والمحاور الرئيسية.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم الانتهاء من 60% من أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من طريق مصطفى كامل الرئيسى بنطاق أحياء المنتزه أول وثان، مؤكدا أنه تم التشديد على جميع الجهات المعنية بالإسراع فى استكمال باقى الأعمال بالطريق.

وأضاف أن ذلك يأتى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين تم إطلاق أعمال التطوير بالطريق والذى يعد طريق حيوى يخدم قطاع كبير من مواطنى الإسكندرية، ولم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عام، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية المحافظة للبدء فى أعمال التنفيذ.

من جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، إنه الأعمال المنتهية بطريق مصطفى كامل شملت؛ الانتهاء من توسعة الطريق بالكامل، وعمل باركات "أماكن انتظار سيارات" جانبية، وتشجير الجزيرة الوسطى، وتركيب بلاط انترلوك، والانتهاء من سفلتة ورفع كفاءة كيلو ونصف من الطريق، وجار العمل على تخطيط الطريق واستكمال باقى الأعمال.