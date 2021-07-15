فتح المجازر بالمجان.. الجيزة ترفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال رئاسة أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك للوقوف على الإستعدادات النهائية لكل المديريات الخدمية والأحياء والمراكز لاستقبال عيد الأضحى إلى جانب إستعراض الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تقديمها على أكمل وجه.

ووجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لموجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

كما وجه المحافظ بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال أجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف والتعامل الفورى معها وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطرى بالتأكد من جاهزية كافة المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشى الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها وذلك بدون مقابل والتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والأحياء والمراكز لتمشيط الأسواق من السلع الفاسدة.



وخلال الاجتماع، أكد محافظ الجيزة حرص الدولة على دعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يحقق السيولة بكل المحاور الرئيسية والعرضية لاستيعاب حجم الحركة المتوقعة فى ضوء الإستعداد لإفتتاح المتحف المصرى الكبير وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية خاصة من حيث الدراسة والتنفيذ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح محاور مرورية جديدة تضاف لشبكة الطرق بالمحافظة.

وأعلن راشد أنه خلال شهر على الأكثر سيتم البدء فى تشغيل محور محمد أنور السادات "ترسا" بالكامل إذ تم الانتهاء من 95% من الأعمال ليكون المحور البديل لشارع الأهرام والذى وصلت تكلفتة بالكامل إلى 3 مليارات جنيه.

وأشار راشد الى أن النجاح الذى تحقق فى إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/ 2021 يعد إنطلاقة لإستكمال منظومة النجاح بالخطة الجديدة للعام المالى 2021 / 2022 والتى تم طرح مشروعاتها خلال الشهر الحالى لسرعة الانتهاء منها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين، مشددا على الجهاز التنفيذى بعدم التعامل مع الشركات التى تم رصد ملاحظات فى تنفيذ الأعمال المسنده إليهم أو غير الجادة فى مواعيد التسليم.

وكلف المحافظ بالتنسيق الجيد مع أجهزة المرافق لسرعة الانتهاء من أى أعمال إحلال وتجديد وتغير وصيانة للشبكات والخطوط والكابلات الخاصه بهم بالشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مؤكدا أنه من غير المسموح تنفيذ أى أعمال بالشوارع بعد رصفها حفاظا على المال العام والإستثمارات التى تم ضخها بالمشروع.

كما أعلن المحافظ عن بدء التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 / يوم والتى تساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات وإنقطاعات المياه التى تعانى منها بعض المناطق داخل مدينة الجيزة.

وخلال اجتماع المجلس، إطلع المحافظ من مدير مديرية الشؤون الصحية على الوضع الحالى للتعامل مع جائحة كورونا بالمحافظة والذى أكد أن المنحنى الوبائى إنخفض بشكل ملحوظ بالمحافظة حيث تم الإكتفاء بـ4 مستشفيات لعزل حالات كورونا فقط بدلا من 23 مستشفى عزل فى السابق، كما أن نسب الإشغال لغرف العناية لا يتعدى 29%، لافتا إلى أنه تم تطعيم 310 آلاف مواطن بلقاح فيروس كورونا والفترة المقبلة ستشهد ارتفاع فى أعداد المتلقين للقاحات وذلك من خلال التنسيق الدورى مع وزارة الصحة فى ذلك الشأن.

وناشد راشد المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا وفى مقدمتها ضرورة البعد بين التجمعات خاصة بالشواطىء والمتنزهات العامه لمنع أى انتكاسات فى هذا الشأن.