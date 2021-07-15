/640732/ريادة-إفريقية-وتفوق-عالمي-بطولات-عملاقة-أستضافتها-مصر-في-عهد-الرئيس-السيسي

نجحت مصر فى الحصول على شرف تنظيم العديد من بطولات العالم منذ قدوم الرئيس السيسي، ومنذ عام 2014 وإلى الآن تشهد الحياة الرياضية مناخا مغيارا على كافة الأصعدة، حتى أن «أم الدنيا» نجحت في إستضافة بطولات عجزت دول عملاقة عن استقبالها في ظل أزمة كورونا.

ويرصد دوت الخليج أبرز البطولات العالمية التي أستضافتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بطولات عالمية أستضافتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي - مونديال اليد بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة فى تاريخ اللعبة في بطولة وصفت بأن تنظيمها «تاريخي» - نجحت مصر خلال المونديال بتطبيق نظام «الفقاعة الطبية» لتعود الحياة إلى الرياضة فى زمن الكوفيد وإنطلاقة لكافة الدول بإستخدام النظام - نالت مصر شرف تنظيم بطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة تحت 18 عاما في بطولة شهدت أعلى نسب حضور جماهيري في هذة الفئة - نالت مصر شرف تنظيم كأس العالم للكرة الطائرة تحت 23 عاما للشباب - استضافت مصر بطولة العالم لناشئات كرة الطائرة عام 2019 - أنقذت مصر الكرة الإفريقية باستضافة كأس الأمم الإفريقية للكبار عام 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون - كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي شهدت بنية تحتية ونظام دخول للجماهير ممتازة بشهادة الصحف العالمية - كأس العالم العسكري لكرة القدم عام 2020 - بطولة العالم للسلاح عام 2021 بعد اكتساح التصويت مع الدول المتقدمة مصر تحتضن بطولات العالم المختلفة - كأس العالم للجمباز الفني عام 2021 - كأس العالم للرماية عام 2021 - كأس العالم للخماسي الحديث عام 2021 وفى تلك النسخ كان النجاح هو النتيجة التى تنتهى بها الاستضافة المصرية

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