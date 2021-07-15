/640720/ابرز-اللاعبين-مشاركة-في-بطولة-إفريقيا-قبل-مواجهة-الأهلي-وكايزر-تشيفز

يترقب عاشق الساحرة المستديرة خاصة جماهير النادي الأهلي مباراة نهائي إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت 17يوليو أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان أكثر المستفيدين من مباريات دور المجموعات هما كل من وليد سليمان لاعب الأهلي، وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز بعدما حققا أرقاما جديدة لتضاف إلى سجلاتهما بتاريخ الساحرة المستديرة.

شارك وليد سليمان للمرة رقم 85 بقميص الأهلي، ورقم 88 بقميصي الأهلي، وبتروجت، ليعادل عدد مشاركات حارس الزمالك السابق عبدالواحد السيد في المركز العاشر لمشاركات اللاعبين المصريين أفريقيا

وتخطى عبدالله السعيد قائد بيراميدز، لاعب الأهلي السابق فى فريقى الإسماعيلي ، سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب المصري حاليا، وتقدم للمركز السادس في قائمة المصريين في المشاركات الأفريقية للأندية.

وتضم قائمة أكثر 10 مصريين مشاركة في بطولات أفريقيا كلا من:

حسام عاشور 156 مباراة بقميص الأهلي.

أحمد فتحي 124 مباراة "الإسماعيلي 24، الأهلي 100".

وائل جمعة 114 مباراة بقميص الأهلي.

عصام الحضري 108 مباراة. "الأهلي 91 الإسماعيلي 3، المريخ السوداني 10، وادي دجلة 4.

شادي محمد 100 مباراة "الأهلي 94 الإسماعيلي 6".

عبدالله السعيد 98 مباراة "الإسماعيلي 23، الأهلي 66، بيراميدز 9.

سيد معوض 97 مباراة "الإسماعيلي 42، الأهلي 55.

عماد متعب 93 مباراة بقميص الأهلي.

محمد أبوتريكة 91 مباراة بقميص الأهلي.

عبدالواحد السيد 88 مباراة بقميص الزمالك.. وليد سليمان 88 مباراة "بتروجت 3 الأهلي 85".

حقق موسيماني الفوز على كايزر تشيفز في 6 لقاءات، وتعادل في 5 ولقي الهزيمة في 5 لقاءات.

جماهير الأهلى تنتظر من موسيماني اللقب العاشر في مسيرة الأهلى، والثاني على التوالي، بعد أن حقق الفوز باللقب الموسم الماضي، على حساب منافسه التقليدي الزمالك.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب .