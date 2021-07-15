/640717/ضبط-راكب-حاول-تهريب-سيف-كبير-داخله-حقائبه-في-مطار-القاهرة

نجحت السطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في إحباط محاولة أحد الركاب القادمين من قطر، تهريب «سيف» كبير ذو نصل معدني حاد لدى عودته من الدوحة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إحباط محاولة تهريب سيف كبير مع أحد الأشخاص بمطار القاهرة

مصدر جمركي

وقال مصدر جمركي، أنه خلال إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية القادمة من الدوحة، استوقف محمد سمير مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة، حيث تم سؤاله شفاهة عن حمله لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية إلا أنه أنكر ذلك.

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وأشار المصدر أنه تم تأييد الاشتباه من قبل اللجنة الجمركية نظرا لارتباك الراكب الشديد ومحاولته الخروج من البوابة متعللا باستعجاله.

تفتيش الحقائب

وأضاف المصدر إلى أنه بتفتيش حقائب الراكب بواسطة جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ لمحمود أحمد محمد شحاته مأمور الجمرك وجود ما يشتبه أن يكون سيف كبير، كلف أحمد أبو بكر عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا؛ مما أسفر عن ضبط سيف كبير.

ولفت إلى أنه تم عرض الواقعة على إدارة شرطة المفرقعات بالمطار، حيث أكد المقدم ميشيل نبيل في مذكرته أن السيف ذو نصل معدني حاد محظور طبقا للقانون 394 لسنة 1954.

وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة.