تفاصيل وديعة Upfront من بنك CIB سدد التزاماتك بكل سهولة

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يسأل العملاء عن تفاصيل وديعة Upfront من بنك CIB والتي تتيح للعملاء سداد التزاماتك بكل سهولة في نفس اليوم وهذه ضمن خدمات بنك CIB .
دوت الخليج
تفاصيل وديعة Upfront من بنك CIB
يستطيع العميل الأن التقديم على وديعة Up-Front والحصول على العائد في نفس اليوم. مع وديعة Up-Front لسداد التزاماتك من غير ما تصرف من مدخراتك.
بنك CIB الكاش
يحصل عميل بنك CIB على قرض بضمان الوديعة وبقيمة تصل إلى 75% من قيمتها الأساسية للمحافظة على مدخرات العملاء.
تحكم في مصروفاتك من بنك CIB
وديعة Up-Front من بنك CIB متاحة بفترات استحقاق وأسعار عائد ثابتة. تبدأ فترات الاستحقاق من أسبوع وحتى 12 شهر علشان تتحكم أكتر في نفقاتك. اضغط هنا لمعرفة الفترة الأنسب لاحتياجاتك.
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