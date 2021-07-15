/640716/تفاصيل-وديعة-Upfront-من-بنك-CIB-سدد-التزاماتك-بكل-سهولة

يسأل العملاء عن تفاصيل وديعة Upfront من بنك CIB والتي تتيح للعملاء سداد التزاماتك بكل سهولة في نفس اليوم وهذه ضمن خدمات بنك CIB .

دوت الخليج

تفاصيل وديعة Upfront من بنك CIB

يستطيع العميل الأن التقديم على وديعة Up-Front والحصول على العائد في نفس اليوم. مع وديعة Up-Front لسداد التزاماتك من غير ما تصرف من مدخراتك.

بنك CIB الكاش

يحصل عميل بنك CIB على قرض بضمان الوديعة وبقيمة تصل إلى 75% من قيمتها الأساسية للمحافظة على مدخرات العملاء.

تحكم في مصروفاتك من بنك CIB

وديعة Up-Front من بنك CIB متاحة بفترات استحقاق وأسعار عائد ثابتة. تبدأ فترات الاستحقاق من أسبوع وحتى 12 شهر علشان تتحكم أكتر في نفقاتك. اضغط هنا لمعرفة الفترة الأنسب لاحتياجاتك.