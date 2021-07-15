الفنانة روبي تعتذر عن الغناء لهذا السبب

نفت الفنانة المصرية روبي الأنباء المتداولة حول منع المحجبات من حضور حفلها المقرر إحياؤه في الساحل الشمالي، مؤكدة أن ما حدث ما هو إلا سوء تفاهم، مؤكد على أن الشرط الذي ذكرته بشأن «السماح بالتربون» يشير إلى السماح بكافة أشكال الحجاب.

دوت الخليج يرصد تعليق روبي على اتهامها بمنع المحجبات من حضور حفلها بالساحل الشمالي.

روبي تمتنع عن الغناء في حالة منع المحجبات من حضور حفلاتها

وأوضحت روبي ما يعنيه منظمي الحفل من جملة «مسموح بالتربون»، بنشرها استوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، كتبت فيها: "أولًا مساء الخير في سوء فهم للموضوع.. الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها أن الدخول مسموح للتربونات فقط.. المقصود منها أن دخول المحجبات مش ممنوع.. هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية.. زي ما كتب هوت شورت بالظبط".

وتابعت: "وتقدروا تتأكدوا بالتليفون أن الحجاب مش ممنوع وأنه لا يمكن منع محجبة من الدخول.. ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرًا".

حفل روبي بالساحل الشمالي

و تستعد المطربة روبي لإحياء حفلها الغنائي المقبل في الساحل الشمالي وذلك يوم 16 من شهر يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

روبي تعلن شروط حضور حفلها بالساحل الشمالي

وكشفت روبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، شروط حفلها المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وهي ( عدم ارتكاب أعمال عنف وشغب، يُسمح باستخدام التوربانات، منع ارتداء هوت شورت أو ملابس رياضية. ، والأبواب تفتح الساعة العاشرة مساءً، الحد الأدنى لسن الضيوف لا يقل عن 25 عامًا).

روبي تنتظر عرض مسلسل «شقة 6»

ومن ناحية أخرى، تنتظر روبي طرح مسلسلها الجديد «شقة 6»، المقرر عرضه بدايًة من شهر أغسطس المقبل عبر منصة «شاهد vip»، من إخراج محمود كامل، تأليف رفيق القاضي، ويشارك في العمل كلٌ من صلاح عبد الله، ورحاب الجمل، وأحمد حاتم وغيرهم.

قصة مسلسل «شقة 6»

تدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم داخل إحدى العمارات، تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.