/640714/الاتحاد-العام-للطلبة-الأفارقة-يستعرض-تاريخ-دول-أفريقية-والروابط-بين-الشعوب-السبت

يقيم الاتحاد العام للطلبة الافارقة في مصر بمقر الاتحاد بالجمعية الافريقية بالزمالك، برنامج نادي التاريخ الافريقي، هو عبارة عن ندوات نصف شهرية تقيمها الامانة الثقافية و الاكاديمية بالاتحاد العام للطلبة الافارقة حيث يهدف إلى دراسة التاريخ الافريقي، ويستعرض كل وفد من الدول أهم المحطات التاريخية في بلده مع ذكر الشخصيات المؤثرة في هذه الدولة، وأوجه التشابه بين الدول الافريقية و الروابط التي تجمع الشعوب الافريقية.

استعراض تاريخ دول أفريقية والروابط بين الشعوب

ومن المقرر أن تعقد أول حلقة للدولتين (السنغال_موريتانيا) يوم السبت المقبل الموافق 17 يوليو الساعة 3:30 عصراً بمقر الاتحاد بالجمعية الافريقية 5 شارع أحمد حشمت بالزمالك، وذلك بحضور عدد كبير من الطلاب الأفارقة والمصريين..

ويخدم الاتحاد العام للطلاب الأفارقة في مصر - تحت رعاية الجمعية الإفريقية جميع الطلاب الأفارقة في مصر منذ عام 1988، كما يضم مجموعة من الشباب المتميز من مختلف دول أفريقيا.

ويهدف الاتحاد إلى بناء روح الانتماء للهوية الإفريقية وتنميتها، وتوسيع دوائر التعارف وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الأنشطة داخل وخارج الدول المعنية، وإعداد أجيال جديدة لبناء مجتمعات تسعي إلى تحقيق التنمية الشاملة في دول القارة الإفريقية.

اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الدول الافارقة

وتهتم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بالطلاب الأفارقة وتسعى لتوطيد وتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات، ومنها ملف التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تقديم الدعم للأشقاء بدول القارة الإفريقية، وذلك في إطار التوجيه الاستراتيجي للقيادة السياسية المصرية، واستمرار الدعم للأشقاء الأفارقة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا من خلال كافة الجامعات المصرية، وتوفير المزيد من المنح للطلاب الأفارقة، وتبادل الخبرات المشتركة في شتى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة.