السفير المصري بالخرطوم يلتقي بعضو مجلس السيادة السوداني لمتابعة العلاقات بين البلدين

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم، الفريق أول ركن "شمس الدين كباشي" عضو مجلس السيادة في السودان الشقيق، حيث تباحث الجانبان حول مختلف أبعاد العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير المصري أن المقابلة تناولت متابعة جهود مصر في دعم المرحلة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان الشقيق، وأكد في هذا الخصوص أن استقرار السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من استقرار مصر، وهو ما ينعكس على التطورات المتلاحقة والزخم المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

أشار السفير "عيسى" كذلك إلى أن عضو مجلس السيادة السوداني أشاد بالدور المصري في دعم المرحلة الانتقالية والمساعدات المصرية المُقدمة للأشقاء في السودان، وتطورات التعاون بين البلدين بما يعكس العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين. كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي.