الحكومة تنفى توقف العمل بمشروعات الآثار والترميم فى ظل جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروعات الآثار والترميم فى ظل جائحة كورونا، مُوضحةً استمرار تنفيذ جميع مشروعات ترميم الآثار وبناء المتاحف على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، مُشيرةً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات من بينها قاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وكذلك الانتهاء من مشروع تطوير ميدان التحرير، فضلاً عن افتتاح قصر البارون إمبان بعد الانتهاء من ترميمه، مع اتخاذ بعض الإجراءات لدعم السياحة الثقافية فى ظل جائحة كورونا، من خلال إرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية حتى مايو 2022.

وفى سياق متصل، تم افتتاح عدد كبير من مشروعات ترميم الآثار وإنشاء المتاحف، والتى تضمنت افتتاح متحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية ببولاق، وافتتاح قاعة "الخبيئات، كنوز خفية" بالمتحف المصرى بالتحرير فى ذكرى مرور 118 عاماً على تأسيسه، والتى تقام فى قاعة المومياوات الملكية بعد نقلها، وكذلك افتتاح مسجد الإمام الشافعى بعد الانتهاء من ترميمه بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد أمون رع بمعابد الكرنك بالأقصر، وإعادة فتح مقبرة رمسيس الأول للزيارة بعد ترميمها، وافتتاح مشروع تطوير وترميم معبد إيزيس بمدينة أسوان، وافتتاح المحطة الثانية والثالثة لمشروع تطوير إعادة إحياء "مسار العائلة المقدسة"، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بالمنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ.