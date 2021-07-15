وزير التنمية يبحث مع اتحاد البلدية الهولندية تأهيل الكوادر المحلية

جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء، أشاد اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، بمستوى التعاون القائم بين الوزارة واتحاد البلديات الهولندى ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال - أحد أقدم وأقوى اتحادات الحكومات المحلية على مستوى العالم - لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بعدد من المحافظات وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاون الحالى مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لتطوير نظم العمل المحلى وبناء القدرات للعاملين بالمحليات و تطوير الهياكل الإدارية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة، مشيراً إلى السعى المستمر للوزارة فى تطوير أداء العاملين بالديوان العام والمحافظات فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى التعاون القائم بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب وكذا توفير بعض الدول الصديقة لمصر مثل الهند والصين والولايات المتحدة وسنغافورة والكويت والإمارات للمنح التدريبية بالخارج للعناصر المتميزة بما يساعد فى تنفيذ الأعمال والمهام المكلفين بها على أكمل وجه وخاصة متابعة المشروعات والبرامج القومية التى تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية وتنفذ على أرض المحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتعاون أيضاً فى مجالات التدريب مع بعض الشركاء الدوليين على رأسهم البنك الدولى حيث تم إعداد هيكل تنظيمى لمحافظتى قنا وسوهاج للتطبيق على المحافظتين كنموذج تجريبى وسيتم تعميمه على باقى المحافظات خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى رغبة الوزارة لزيادة التعاون مع اتحاد البلديات الهولندية فى عدد من الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "شعراوى" أن مركز سقارة للتدريب نجح خلال العام الماضى بتنظيم حوالى 136 دورة وبرنامج تدريبى استفاد منها أكثر من 5.000 متدرب من الكوادر المحلية بالمحافظات بمختلف الدرجات الوظيفية بما يساهم فى إعداد صف ثان من الكوادر المحلية خاصة الشباب، مضيفاً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى المحافظات أيضاً توفير دورات إعداد المدربين وذلك من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب بالمحافظات وتذليل العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة لديها بروتوكول تعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب يتضمن هذا التعاون تطوير وإعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة فى كافة النواحى المؤسسية والمعرفية والتدريبية والتكنولوجية والمعلوماتية، بالإضافة إلى بروتوكولات التعاون الثلاثية بين الوزارة والأكاديمية وعدد من المحافظات والتى سيتم زيادتها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المحافظات من التدريب وتحقيق رؤية الوزارة فى الارتقاء بالعنصر البشرى بالجهاز الادارى بالمحافظات وضمان الاستفادة من عمليات التدريب.

ومن جانبه أشاد "جيريت يان شيب" بجهود وزير التنمية المحلية والوزارة فيما يخص ملف التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية، فى ظل متابعته الجيدة لهذا الملف فى إطار التعاون والعمل القائم مع الوزارة.

وأكد المشرف الإقليمى على أنشطة اتحاد البلديات الهولندية بمصر، أن أنشطة الاتحاد بدأت فى مصر منذ عام 2012 بتنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبى لتطوير نظم جودة مياه الشرب بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى لمدة ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن الاتحاد يقدم دورات تدريبية متنوعة للكوادر المصرية فى مجالات إدارة المياه وتحسين بيئة الأعمال وتمكين المرأة والعديد من المجالات الأخرى من خلال عن طريق أبرز الخبراء الهولنديين والأوروبيين وبما يتضمن زيارات دراسية وتدريبية للاطلاع على أفضل الممارسات الهولندية فى مجالات الحكم المحلى.

وأشار "جيريت يان شيب" إلى أن التعاون القائم بين الوزارة والاتحاد حقق نجاحات كبيرة فى تطوير بعض الخدمات الخدمية للمواطنين خاصة فى محافظات القاهرة والإسماعيلية والمنوفية والدقهلية والمنيا، بالإضافة إلى خدمات الدعم الاستشارى الذى يقدمها الإتحاد لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر من خلال المكتب الدائم للاتحاد فى مصر.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدداً من الأفكار والمقترحات التى سيتم دراستها لوضع خطط تنفيذية لها خلال الفترة القليلة المقبلة وعلى رأسها إمكانية توفير مدربين من الخبرات الأجنبية فى مجالات الإدارة المحلية المختلفة لتدريب الكوادر المحلية بمركز تدريب سقارة ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المحتوى التدريب الموجود فى سقارة ليشمل أحدث البرامج التدريبية المحلية على مستوى العالم وزيادة خبرات المدربين القائمين على العملية التدريبية وإطلاعهم على كل ما هو جديد فى العمل الإدارى والتوسع فى برامج التدريب (عن بعد) للمساعدة فى نشر المواد التدريبية لأكبر عدد ممكن من المتدربين بالمحافظات، ويمكن البدء فى محافظتى قنا وسوهاج فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساعد فى تكوين صف ثان قوى ومؤهل ومدرب على مستوى جيد خاصة من الشباب.

كما اقترح اللواء محمود شعراوى، دراسة توفير برامج تدريبية مكثفة للكوادر المحلية الرئيسية المسؤولة عن متابعة البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددهم حوالى (52 رئيس مركز إدارى و332 رئيس وحدة محلية قروية و1413 رئيس قرية) فى 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى لهذا المشروع القومى الهام الذى سيغير وجه الريف المصرى، لافتاً إلى أن الهدف من هذا البرنامج التدريبى هو اطلاعهم على أحدث الخبرات التدريبية لكيفية متابعة المشروعات المنفذة فى إطار هذا البرنامج القومى وعمليات الصيانة والتشغيل، وإجراء تقييم ومتابعة لتلك العناصر المحلية ويمكن توفير مقار لتدريبهم فى عدد من الإقليم المختلفة على سبيل المثال الوجه القبلى والوجه البحرى وإقليم القناة.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل المكثف خلال شهر يوليو الجارى تمهيداً للبدء فى تنفيذ الأفكار والمقترحات التى تم بحثها ومناقشتها بعد وضع خطط سريعة ودراستها بصورة جيدة لتنفيذها على أرض الواقع.