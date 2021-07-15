صور- مرزوق الغانم: الدماء المصرية امتزجت بالكويتية ‏تجسيدا للعلاقات الأخوية

جدة - نرمين السيد - فى مستهل اللقاء، ووفقا لبيان صحفى، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى ضيفاً عزيزاً على مصر، واصفاً تلك الزيارة بالتاريخية، وتثرى العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز التعاون البرلمانى والتنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.
من جانبه، أعرب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى عن جزيل شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التى لاقاها منذ بدء الزيارة، وقدم التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين واصفاً الدور المصرى بالريادى.
وعقب اللقاء عقدا الجانبان مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة خاصةً على الصعيد البرلمانى.
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