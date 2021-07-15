صور- مرزوق الغانم: الدماء المصرية امتزجت بالكويتية ‏تجسيدا للعلاقات الأخوية

جدة - نرمين السيد - فى مستهل اللقاء، ووفقا لبيان صحفى، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى ضيفاً عزيزاً على مصر، واصفاً تلك ‏الزيارة بالتاريخية، وتثرى العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز ‏التعاون البرلمانى والتنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.‏

من جانبه، أعرب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى عن جزيل شكره ‏وتقديره لحفاوة الاستقبال التى لاقاها منذ بدء الزيارة، وقدم ‏التهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيراً ‏إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين واصفاً الدور المصرى بالريادى.‏

وعقب اللقاء عقدا الجانبان مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على عمق ‏ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية فى كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة خاصةً على ‏الصعيد البرلمانى.‏