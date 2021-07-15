/640711/رحاب-عبد-الغني-حياة-كريمة-فخر-لكل-مصري-بدأت-بحلم-تحول-لمبادرة

وأشادت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس مجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بكل ما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في دعم ونجاح هذه المبادرة التاريخية، مشيرة إلى انها تعد الأفضل في تاريخ مصر لدعم أكثر من 58 مليون مصري.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة رحاب عبد الغنب بشأن المؤتمر الأول حياة كريمة

المؤتمر الأول حياة كريمة

وأكدت النائبة رحاب عبد الغني، أن مبادرة حياة كريمة، فخر لكل مصري بدأت بحلم تحول لمبادرة، ثم وصلت لمشروع قومي هدفه تغيير حياة ملايين من المواطنين، فضلا عن مهمتها القومية وهي القضاء على الفقر ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا بشكل مستدام وطويل المدى لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.

حياة كريمة

وأضافت رحاب عبد الغني ، عضو مجلس النواب، أن حياة كريمة ستظل نقطة تحول تاريحية نحو حقبة جديدة لمصر الحبيبة الأبية القوية لتنهض أكثر وأكثر بسواعد أبناءها وبشراكة جميع مؤسساتها، مؤكدة عازمون على البناء والاستثمار والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية.

مبادرة حياة كريمة

هذا ويستعد الكثير من المواطنين لحضور احتفالية «حياة كريمة» التى ستقام غدًا، فى ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.