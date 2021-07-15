/640710/تفحم-5-محلات--المعاينة-الأولى-لحريق-محلات-تجارية-أسفل-عقار-الطالبية

انتقل فريق من الأدلة الجنائية وجهات التحقيق بالجيزة، اليوم الخميس، لمعاينة موقع حريق محلات تجارية أسفل عقار الطالبية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل المعاينة الأولية لحريق محلات تجارية بالطالبية

وكانت المعاينة الأولية والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق محلات تجارية أسفل برج بمنطقة الطالبية، كشفت عن احتراق واجهة 4 طوابق من العقار.

كما شرحت المعاينة الأولية، تفحم 5 محلات تجارية بينها سوبر ماركت، ومحل ملابس، وأدوات منزلية، بالطابق الأرضي وأيضًا تفحم معرض السجاد في الطابق الأول.

المعاينة المبدئية

وتبين من المعاينة المبدئية أن مساحة العقار تتجاوز 700 متر، وتفحم الطابقين الأرضي والأول بالكامل.

كانت أنقذت وحدات الدفاع المدنية عقار منطقة الطالبية من كارثة محاصرة النيران للطابقين الأرضي والأول به، حيث نشب حريق في الواحدة من صباح اليوم الخميس، في محلات تجارية أسفل عقار في الطالبية، وحاولت وحدات الدفاع المدني السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها ومنع امتدادها.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن أن الحريق نشب في عقار مكون من 13 طابقًا.

وكشفت التحريات أن الحريق نشب في المحلات التجارية المتواجدة في الطابق الأرضي والأول، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى واجهة الطابق الثاني.

الدفاع المدني

وباشرت وحدات الدفاع المدني وقوات الإنقاذ جهودها باستخدام السلالم الهيدروليكية لإخلاء سكان عقار الطالبية الذي شهد حريقًا هائلًا في محلات تجارية أسفله، وذلك بعد ارتفاع النيران للطابق الثالث.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء مدعمة بالسلم الهيدروليكي، لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة من حريق محال تجارية أسفل عقار في الطالبية.

وتدخل أهالي المنطقة مستخدمين جرادل مياه لمحاولة مساعدة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وباشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عمليات إخلاء سكان عقار الطالبية الذي شهد حريقًا هائلًا في محال تجارية أسفله، وكذلك بعض العقارات المجاورة له تحسبًا لامتداد النيران.

وقامت الجهات المختصة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، بفصل الكهرباء والغاز عن عقار الطالبية الذي يشهد حريقًا هائلًا في محال تجارية أسفله، وعقارات مجاورة له.

فيما ارتفعت ألسنة اللهب المتصاعدة من الحريق، حتى الطابق الثالث في ذات العقار.

البداية

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغًا يفيد باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار وعلى الفور تم الدفع بـ٦ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.