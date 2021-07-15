/640709/فرج-عامر-يحذر-الأهلي-قبل-مواجهة-كايزر-تشيفز-في-نهائي-إفريقيا-صور

حذر فرج عامر رئيس نادي سموحة الأهلي، عن صعوبة المباراة امام فريق كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم السبت 17 يوليو.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”سموحة يتمني للاهلي الفوز بالنجمة العاشرةً، وبحذر من صعوبة المباراة”.

يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، محمود الخطيب رئيس النادي. وخاض الأهلي مرانه الأول أمس في المغرب، على ملعب «كهرماء» الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء قرابة 30 دقيقة.

وحرصت بعثة الأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، والملعب قبل خوض المران.

ويواصل الأهلي استعداده لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب.

ويخضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قبل المباراة بـ48 ساعة.

أجرى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر رباعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية مساء أمس الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الكونغولي والتر بواليا، لاعب الفريق، جاهز تماما للمشاركة في المباريات، وفقا لرؤية الجهاز الفني، ولا يعاني من أي إصابات.