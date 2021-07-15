مسحة طبية لبعثة الأهلي اليوم استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، يُجري مسحة طبية صباح اليوم الخميس، بمقر إقامة الفريق ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل خوض المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قبل المباراة بـ48 ساعة.

أجرى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر رباعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية مساء أمس الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، محمود الخطيب رئيس النادي. وخاض الأهلي مرانه الأول أمس في المغرب، على ملعب «كهرماء» الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة في مدينة الدار البيضاء قرابة 30 دقيقة.

وحرصت بعثة الأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بأعمال التعقيم لأدوات التدريب، والملعب قبل خوض المران.

ويواصل الأهلي استعداده لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة مساء بعد غد السبت بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب.

ويخضع وليد سليمان لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، تمهيداً للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي. ويخوض الأهلي تدريبه الأول في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» الذي يبعد نحو30 دقيقة من مقر إقامة الفريق بالدار البيضاء.