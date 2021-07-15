عبدالحفيظ: الأهلي جاهز للنهائي.. ونحترم كايزر تشيفز

/640703/عبدالحفيظ-الاهلي-جاهز-للنهايي-ونحترم-كايزر-تشيفز

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وجميع الأمور مُستقرة تماماً في بعثة الفريق بالمغرب، وهناك حالة من التركيز بين الجميع؛ من أجل الفوز بلقب البطولة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وقال مدير الكرة إن الأهلي يتدرب بقوة، وهناك حالة من التفاؤل بين جميع أفراد البعثة من أجل العودة للقاهرة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

وقال عبد الحفيظ: «نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز، ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: «وصول فريق كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال إفريقيا وعلى حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة يؤكد أن بطل جنوب إفريقيا قوي، ويقدم كرة جماعية، ولديه طموح هو الآخر من أجل حصد اللقب للمرة الأولى.

وشدد مدير الكرة على أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ، وهناك دروس كثيرة في هذه النقطة، وعلينا أن نخوض مباراة النهائي الإفريقي بكل جدية وقوة، متسلحين بـ«شخصية الأهلي من أجل تحقيق اللقب الإفريقي الغالي، وإسعاد الجماهير التي تدعمنا دائماً. ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، بعد غد السبت، في التاسعة مساءً «بتوقيت القاهرة»، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

حقق موسيماني الفوز على كايزر تشيفز في 6 لقاءات، وتعادل في 5 ولقي الهزيمة في 5 لقاءات.

جماهير الأهلى تنتظر من موسيماني اللقب العاشر في مسيرة الأهلى، والثاني على التوالي، بعد أن حقق الفوز باللقب الموسم الماضي، على حساب منافسه التقليدي الزمالك.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب .