/640702/مايسة-عطوة مبادرة-حياة-كريمة-نجحت-في-مواجهة-القضايا-الحساسة-للدولة

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن مبادرة حياة كريمة تعتبر واحدة من انجح المبادرات الرئاسية، التي تم تنفيذها على أرض الواقع، حيث واجهت القضايا الحساسة للدولة، خاصة وأنها تشمل مواجهة تنظيم الأسرة وتنميتها للسيطرة على الزيادة السكانية، التي تؤثر على أعداد كثيرة جدا، وتمثل عبء كثير على الخدمات في الوقت، الذي بدأت فيه الخدمات بالتعافي، كما انها تقوم بتوعية الأسر بفرص العمل المتاحة وتدريبهم وإنشاء الحضانات لرعاية الطفولة المبكرة وملف محو الأمية.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة مايسة عطوة بشأن حياة كريمة

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأضافت النائبة مايسة عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تعد أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة الأسر، بجانب تطوير البنية التحتية ومشروعات للأسر في إطار التمكين الاقتصادى وكذلك للمرأة المعيلة، لافتًا إلى أن الدولة تسعي جاهدة لحل مشاكل تراكمت وتفاقمت علي مدار ٧٠ سنة.

المؤتمر الأول حياة كريمة

واشارت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إلى أنها تعد المبادرة الأكبر من نوعها في العالم لأنها تخدم نصف سكان مصر، بجانب أهدافها الشاملة حيث تهدف إلى التدخل العاجل لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك هو تغيير واقع ٥٨ مليون مواطن هم اكثر من نصف سكان مصر إلى الأفضل من كافة الجوانب خلال ثلاث سنوات ونتطلع دوماً للاستفادة من التكنولوجيا والتقدم الالماني خاصة في توطين الصناعة والتدريب والتعليم.

احتفالية حياة كريمة

وتقام اليوم الخميس، احتفالية مبادرة «حياة كريمة» المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وتتضمن استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن، في قرى ومراكز المبادرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، إضافة إلى آلاف المواطن الذين يمثلون كل محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية لتوثيق إنجازات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المتحققة لملايين المواطنين.