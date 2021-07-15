/640701/حلا-شيحة-تتبرأ-من-كليب-بحبك-الفن-اللى-يبعدنا-عن-منهج-ربنا-باطل

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة عارمة في الوسط الفني، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها بكليب فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني، وإعلان توبتها ورجوعها عن عالم الفن والأضواء الذي وصفتهما بفتنة الشهرة الواقعة ضد طاعة الله.

دوت الخليج يكشف موقف الفنانة حلا شيحة من كليب «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني.

حلا شيحة تعلن استيائها من كليب «بحبك»

نشرت شيحة البوستر الدعائي لفيلم «مش أنا» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: "احنا يمكن ننجح بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

وأردفت قائلة: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شوفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط عشان احنا بشر.. بس المصيبة أننا بنغفل وبننسى".

وتابعت: "أنا مش هتكسف من حد.. أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح.. وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر دا اللي هينفعنا مش الشهرة ولا النجاح.. لا هو مش نجاح أصلًا عشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص".

وأضافت حلا شيحة: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن.. احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي".

كليب «بحبك»

الجدير بالذكر أن النجم تامر حسنى طرح أغنية «بحبك» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهى الأغنية التي عرضت ضمن أحداث فيلمه الجديد «مش أنا» الذى ينافس به في موسمى عيد الأضحى والصيف، والأغنية من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.

فيلم «مش أنا»

فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.