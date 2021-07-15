أزمات الفيشاوي مع محمد رمضان عرض مستمر..«تفاصيل»

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يسعى الفنان أحمد الفيشاوي دائما لخلق أزمات وصراعات بشكل مستمر مع الفنان محمد رمضان بداية من مهاجمته بأغنية نمبر1 إلى فيديو حمام السباحة، الأمر الذي يصفه الجمهور بمحاولة الأول ركوب التريند على حساب رمضان

دوت الخليج يستعرض سخرية الفيشاوي من محمد رمضان

وأثار الفيشاوي غضب متابعيه من خلال فيديو لمحمد رمضان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات، ظهر فيه رمضان أثناء جول له بحمام السباحة ووأرفق الفيشاوي أغنية «أنا مش عارفني» على الفيديو، دون كتابة أي تعليق.

جمهور الفيشاوي يشن هجوما عليه بسبب محمد رمضان

بعد نشر الفيديو بدقائق شن متابعي الفيشاوي هجوما حادا عليه عن طريق خاصية التعليقات التي أتت على النحو التالي: “ماتشتغل على نفسك أحسن ما تشغل نفسك بغيرك أوي كدا"، و"نمبر وان عامل لك عقدة" و"أعداء النجاح بقا"، و"يا فيشاوي ما تركز في حالك وتسيبك منه عشان بقى باين إنك محروق منه".

أزمة محمد رمضان مع زوجة الفيشاوي

بدأت أزمات محمد رمضان مع الفيشاوي عن طريق زوجة الأخير بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان، التي انتقدت من خلاله طريقة استعراضه لأمواله ونفوذه بشكل همجي وعنيف.

فقالت زوجة الفيشاوي: “زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)”.

وتابعت: “حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا”.

أغنية نمبر 2 تشعل أزمة قوية بين الفيشاوي ومحمد رمضان

أعلن أحمد الفيشاوي عن أغنيته الجديدة "نمبر 2" والتي أكد أنها تحمل إسقاطًا صريحًا على محمد رمضان، على خلفية طرح الأخير لأغنية بعنوان "نمبر 1" قبل عامين، الأمر الذي جعل رمضان يخرج عن صمته ويرد على الفيشاوي من خلال برنامج the insider.

فقال رمضان خلال البرنامج: “مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1.. نمبر وان هو حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1».وأضاف: “بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله نمبر 2 تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، وده اعتراف رسمى للعالم كله”.

ثم نشر الفيشاوي صورمن كواليس كليبه الجديد وعلق عليها: "توطيد العلاقات المصرية الروسية للرد على المدعو "نمبر 1".. الدنيا مولعة".

محمد رمضان يرد على الفيشاوي بأغنية الدبابة

أشعل محمد رمضان من جديد الخلاف مع أحمد الفيشاوى وكشف عن فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

ليرد الفيشاوي عليه قائلا: “أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".

الفيشاوي يطرح نمبر 2 ومحمد رمضان يرد

طرح الفيشاوي أغنية نمبر 2 وظهر من خلاله وهو يضرب رجل أسمر اللون ويركب سيارة فراري فى اشارة منه للفنان محمد رمضان.

فرد عليه رمضان بفيديو ظهر فيه وهو برفقة فتاتين تقفان خلفه، مصحوبا بمقطع من إحدى أغانيه يقول فيه: "عملت بيكم شو، أسيبكوا لأ نو... رقم 1 مش 2"، لتنتهي هذه الأزمة هنا وتعود من خلال فيديو حمام السباحة.