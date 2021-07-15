اليوم.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات فى قنا

جدة - نرمين السيد - تبدأ محافظة قنا اليوم الخميس، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى ضمور العضلات للأطفال حديثى الولادة بالمحافظة والتى تكلف نحو 3 ملايين دولار لكل حالة, ويأتى ذلك استكمالا لسلسلة المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى.





وحددت المحافظة عيادة سيدى عبد الرحيم الشاملة للتأمين الصحى بمدينة قنا لاستقبال مرضى الضمور العضلى، بدءا من الساعة 11 صباحا يومى الإثنين والخميس من كل أسبوع. وقال الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد، إنه فى حال أسفر التشخيص عن إصابة الطفل بمرض الضمور العضلى فإنه يتم تحويله إلى هيئة الدواء العليا برئاسة هيئة التأمين الصحى بالقاهرة، لصرف العلاج اللازم له.

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