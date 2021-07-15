للاستعلام الآن .. فاتورة التليفون الأرضى عن شهر يوليو 

جدة - نرمين السيد - بدأ المشتركون فى خدمات التليفون الأرضى، فى الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى، لشهر يوليو 2021، حيث أن الشركة المصرية للاتصالات WE بدأت فى طرح فاتورة التليفون الأرضى لدفعها لتجديد الخدمة.





ويمكن الاستعلام الآن عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات والتى صدرت مع بداية يوم 15 يوليو 2021، وتتضمن فاتورة التليفون الأرضى المحاسبة عن شهور أبريل ومايو ويونيو من عام 2021.

ووضعت الشركة المصرية للاتصالات، جدول ثابت لـ فاتورة التليفون الأرضى يحدد مواعيد السداد وفترة السماح وموعد تحويل الخط لنظام الاستقبال، وموعد مع قطع الحرارة وفرض الغرامة عن العملاء غير المسددين لقيمة فاتورة التليفون المنزلى.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى

ويمكن للمشترك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى، عن طريق الدخول على الرابط من هنا للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى برقم التليفون عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، حيث يقوم المشترك بإدخال رقم التليفون وكود المحافظة لتستطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضى.

كما يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضى أون لاين أو عن طريقة شركة فورى أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة المصرية للاتصالات.