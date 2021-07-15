/640692/متى-يكون-عميل-بنك-مصر-VIP--خدمة-العملاء-توضح

عميل بنك مصر VIP يهتم معرفة الحد الذي يصل من خلاله إلى أن يكون عميل مميز في بنك مصر ، وهذا ما سأله أحد عملاء بنك مصر عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

دوت الخليج رسالة عميل بنك مصر كتب عميل بنك مصر: "لو سمحت لو رصيدى وصل لمعدل vip هل انا كده اوتوماتيك بقيت vip customer ولا لازم اروح خدمة العملاء اعمل طلب". عميل بنك مصر المميز رد المسؤول عن صفحة بنك مصر، وكتب: "يتم تصنيف العملاء VIP وفقا لمتوسط الأرصدة خلال 3 اشهر بحيث لا يقل عن 2 مليون جم او ما يعادلها او فور قيام العميل بعمل شهادات بقيمة 2 مليون جم او مايعادلها".

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