/640691/تعرف-على-أرقام-كايزر-تشيفز-قبل-موقعة-الأهلى-فى-نهائى-دورى-أبطال-إفريقيا

يترقب جماهير النادي الاهلي مباراة الفريق أمام كايزر تشيفز، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 17 يوليو السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج أرقام كايزر تشيفز في إفريقيا:

ويعتبر كايزر تشيفز، ثالث فريق جنوب إفريقى يتأهل للمباراة النهائية من دورى أبطال إفريقيا، بعد كل من ماميلودى صن داونز وأورلاندو بيراتس.

وكان فريقا ماميلودى صن داونز وأورلاندو بيراتس قد تأهلا إلى المباراة النهائية مرتين، حيث نجح كل منهما فى الفوز بها مرة، وتعرضا للخسارة فى المباراة الأخرى.

ونستعرض أبرز 10 أرقام عن كايزر تشيفز قبل موقعة الأهلى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

كايزر تشيفز ثانى أكثر فرق دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم نجح لاعبوه فى المواجهات الثنائية 492 ويأتى خلف الوداد، أما الأهلى فيحتل المركز الرابع فى الفوز بالثنائيات 464

الأهلى هو أكثر فريق فى دورى أبطال إفريقيا صناعة للفرص المحققة 25 أما كايزر تشيفز فرصيده فى صناعة الفرص المحققة ضعيف للغاية 10 خاصة أنه لعب 10 مباريات منذ دور المجموعات وحتى وصوله للنهائي.

كايزر تشيفز ثانى أفضل فريق فى دورى أبطال إفريقيا فى تحويل فرصه لأهداف بنسبة 58.33%.

المارد الأحمر أكثر الفرق فى دورى أبطال إفريقيا الموسم الحالى صناعة للفرص بما فى ذلك التمريرات 106 أما كايزر تشيفز فصنع 63 فرصة فى المجمل فى المركز السابع.

المارد الاحمر هو ثانى أكثر من سدد على المرمى 46 أما كايزر تشيفز فهو سابع أكثر الفرق تسديدًا على مرمى الخصم 31

كايزر تشيفز أهدر 5 فرص محققة فقط، مقابل 19 فرصة محققة أهدرها الأهلي، وهو الرقم الأعلى بين أندية دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

كايزر تشيفز إلى جانب الوداد، هما أكثر فرق خرجت بشباك نظيفة 7، أما الأهلى فخرج بشباك نظيفة فى 6 مناسبات.

كايزر هو أكثر فرق دورى أبطال إفريقيا استقبال لتسديدات المنافس 45 وبفارق 10 تسديدات كاملة عن فيتا كلوب الفريق صاحب المركز الثاني.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.