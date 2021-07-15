الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالموافقة على اتفاق مع بنك الاستثمار...

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهورى رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفى القاهرة بتاريخ 13ديسمبر 2020.

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