وزيرة التضامن: بناء الإنسان له أولوية كبيرة لدى الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الدولة رصدت مئات المليارات من الجنيهات للعمل على مشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى، ولكن يبقى الإنسان وبناءه هو الأساس وله أولوية كبيرة لدى أجهزة الدولة .





وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع "القناة الأولى" الفضائية، أنه سيتم توجيه قوافل للقرى من أجل تنفيذ برامج محو الأمية والتوعية بالبرامج الصحة الإنجابية وغيرها من المبادرات المرتبطة بمجتمعات القرى، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتحليل البيانات التى تم تحصيلها من حملات التوعية للتعرف على مشاكل القرى والعمل على حلها وفق أولويات مشاكل كل قرية.

وأكملت وزيرة التضامن الاجتماعى: "يتم العمل على التعرف على مشاكل القرى فى مختلف أنحاء الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى وتوفير متطلبات أهالى القرى والقضاء على الفجوات المتواجدة داخل القرى"، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى داخل القرى لتوفير فرص عمل لأهالى القرى.

وتابعت :"الوزارة تنفذ حقيبة نوعية مكثفة على مستوى القرى والأسر، فيما تعمل معنا قيادات محلية ورائدات مجتمع ورجال دين وقيادات شبابية ونسائية"، وعلى المجتمع أن يشارك فى عملية بناء المجتمع والأسرة، كما يتم التنسيق مع المحافظين لتنفيذ حملات توعوية مجتمعية.

وفى السياق ذاته، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يوجد بها حملات توعية للأسرة المصرية، بالإضافة إلى حملات توعية للمواطنين وتقديم خدمات للاكتشاف المبكر للإعاقة.

وأضافت القباج أن مبادرة "حياة كريمة" فى بدايتها كانت تعمل على تقديم الخدمات المباشرة للأسر، وفى المرحلة الثانية من المبادرة قمنا بتقديم خدمات للقرية منها شبكات الاتصالات ومحطات الصرف وشبكات الكهرباء، مشيرة إلى أن المبادرة ستقدم كل الخدمات لتحسين حياة المواطنين.