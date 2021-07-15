حار رطب.. تعرف على اخبار الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس الموافق 15\7\2021، طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

دوت الخليج يرصد أخبار الطقس اليوم الخميس اخبار الطقس وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

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