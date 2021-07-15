عبد العاطى : تاريخ طويل من التعاون الثنائي بين مصر والكونغو في...

وصل السيد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بسلامة الله إلى مدينة كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية لدولة الكونغو الديموقراطية الشقيقة ، وقد كان في استقبال سيادته لدي وصوله السيدة/ ايف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والسفير/ حمدى شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى الكونغو ، وعدد من كبار المسئولين بحكومة الكونغو.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة الكونغو الشقيقة.

ومن جانبها .. عبرت السيدة/ ماسودى عن سعادتها بزيارة الدكتور عبد العاطى والتي تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين ، مشيرة لعمق العلاقات بين البلدين وتطلعها لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن يناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه ، كما سيلتقي الدكتور عبد العاطى بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة الكونغو الديموقراطية ، وسيتم افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالكونغو الديمقراطية والذى يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.