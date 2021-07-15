وزير الرى يصل إلى كينشاسا فى مستهل زيارة رسمية للكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال الوزير وفقا لبيان صحفى، لدى وصوله ايف بازاييبا ماسودى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والسفير حمدى شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى الكونغو، وعدد من كبار المسؤولين بحكومة الكونغو.
وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن هذه الزيارة الهامة تأتى تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة الكونغو الشقيقة.
ومن جانبها، عبرت ماسودى عن سعادتها بزيارة الدكتور عبد العاطى والتى تأتى فى إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرة لعمق العلاقات بين البلدين وتطلعها لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
ومن المقرر أن يناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات إدارة المياه، كما يلتقى الدكتور عبد العاطى بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين بدولة الكونغو الديمقراطية، وسيتم افتتاح "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" بالكونغو، والذى يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة ومتابعة التغيرات المناخية فى الكونغو والذى ستنعكس أعماله على حماية المواطنين فى الكونغو من العديد من الكوارث المناخية والفيضانات المفاجئة.
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