مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم على رأسها، مباراتين في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية و4 مباريات في بطولة كأس ليبرتادوريس.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس الكونكاكاف الذهبية والقنوات الناقلة

تقام مباراة ترينيداد وتوباجو أمام فريق السلفادور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 1.30 فجرا - beIN Sports 1 HD Premium

تقام مباراة جواتيمالا أمام المكسيك والتي من المقرر غقامتها يف تمام الساعة 3.30 فجراً - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

تقام مباراة فيليز سارسفيلد الأرجنتين أمام فريق برشلونة جواياكويل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12.15 فجراً - beIN Sports HD 4.

تقام مباراة يونيفرسيداد كاتوليكا تشيلي أمام بالميراس البرازيل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12.15 فجراً beIN Sports HD3

تقام مباراة ريفر بليت الأرجنتين أمام أرجنتينوس الأرجنتين والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 2.30 فجراً beIN Sports HD 4

تقام مباراة ديفينسا خوستيكا الأرجنتين أمام فلامينجو البرازيل والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 2.30 فجراً beIN Sports HD 3.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني يعقد جلسة قبل مران الفريق

وعقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين بمقر إقامة الفريق بمدينة الدار البيضاء قبل التحرك إلى ملعب «كهرماء» لخوض أول مران بالمغرب قبل النهائي الإفريقي المرتقب.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى المغرب مساء أمس لمواجهة فريق كايزر تشيفز في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وليد سليمان لاعب الأهلي يخضع لجلسة استشفاء

خضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب أمس

وحرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، على خضوع وليد سليمان لهذه الجلسة العلاجية التى استغرقت قرابة 30 دقيقة للمساعدة في البرنامج التأهيلي للاعب