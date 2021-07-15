حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 16-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 16/7/2021
مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشاكل معلقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمة تتعلق بالسفر أو النقل.
عاطفياً: جو من الشك مع المحبوب سيغادر صدرك ، وستكون عاقلًا ولن تصاب بخيبة أمل نتيجة سلوك غير مسبوق من جانبه.
صحياً: قلل من الأعمال غير الضرورية ، ودع أصحابها يقومون بذلك ، واحصل على قسط من الراحة.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 16/7/2021
مهنياً: تجنب التسبب في المتاعب ، وإذا أمكن ، ابق على الحياد ، ولا تتدخل في شؤون الآخرين ، وتحمي علاقاتك من التحديات والخلافات.
عاطفياً: يمكنك تلقي الأخبار السارة وتفيد نفسك عاطفياً.
صحياً: تجنب قدر الإمكان إثقال نفسك بأشياء لن تعيدك إلا إلى وضع صحي متوتر.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 16/7/2021
مهنياً: تشعر بالقوة ، وتصبح أكثر إشراقاً ، وتقود حياتك المهنية ، وتحقق مكاسب مالية. ابحث عن تحالفات قوية ويمكنك تحسين توازنك بين الزملاء.
عاطفياً: اسرع في إبلاغ الشريك بمشروعك لقضاء أجمل اللحظات معه ، بعيداً عن المحيط وهموم العمل.
صحياً: الصداع وآلام المعدة هي سبب التوترات العصبية التي تواجهك بشكل يومي.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16/7/2021
مهنياً: مشروع ناجح بفضل ساعتك المتأخرة وكل خطوة قمت بها ولقيت التهنئة
عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم لكنه يحاول زرع الأمل فيك
صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول إشراك الآخرين معك.
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16/7/2021
مهنياً: أصبح الاستماع إلى النصيحة ضرورياً ، خصوصاً أننا ننتقل من الوضع العادي إلى الوضع الاستثنائي ، الأمر الذي يزعج الكثيرين.
عاطفياً: عليك الانتباه إلى رأي من تحب وترى احتياجاته وطلباته ، وتصبح العلاقة القوية أقوى.
صحياً: قد تعاني من انحطاط مفاجئ بسبب نقص المناعة مما يؤدي إلى انخفاض النشاط.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 16/7/2021
مهنياً: يمكنك إكمال مشروعك الذي كنت تخطط له لسنوات عديدة ، والحصول على ترقية نادراً ما يحصل عليها الآخرون في عمرك.
عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة ، لكن ما تواجهه اليوم مختلف تماماً.
صحياً: يوم يفضي إلى رحلة ترفيهية مع العائلة في جو جميل لا تترددوا.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16/7/2021
مهنياً: يوم هام من العلاقات الطيبة والأعمال الناجحة والمفاجآت الجيدة ، وأنت تجني ثمار ما زرعته بعد سنوات من الجهد والتعب المستمر.
عاطفياً: لا تتلاعب بأعصاب الشريك لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على علاقتك به.
صحياً: هناك الكثير من الفعاليات الرياضية والترفيهية ، لذا تحاول الرد على كل دعوة توجه إلى إحداها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 16/7/2021
مهنياً: تجد نفسك مبتزاً في العمل مما يدفعك إلى الغضب والثورة ، أو يضعك في وضع تنافسي مع خصم شرس.
عاطفياً: العواطف تبتسم لك ، والقلوب تسترخي ، والأفكار تطمئن ، والظروف تتحول لصالحك مع الشريك وتحالفك المؤقت.
صحياً: كرر محاولاتك للتخلص من السمنة ولا تدع اليأس يمنعك من الاستمرار.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 16/7/2021
مهنياً: هناك العديد من الفرص الذهبية بانتظارك اليوم ، والتي يجب أن تعرف كيف تستغلها في تحقيق النجاح المنشود.
عاطفياً: الأمور تتحسن مع الحبيب ، لكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة.
صحياً: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه على أكمل وجه وستكون سعيداً فقط.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 16/7/2021
مهنياً: آثار هذا اليوم إيجابية للغاية ، والمنقذ يساعد في تذليل بعض العوائق الصغيرة.
عاطفياً: تشعر بمشاعر جميلة تجاه شخص قابلته مؤخرًا وتقرر الارتباط به في أسرع وقت ممكن.
صحياً: لا تدع الكسل يسيطر عليك وتثني عن القيام بأي نشاط يجعلك تتحرك باستمرار.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16/7/2021
مهنياً: أنت متميز في وظيفتك ، وتعرض أفضل طاقاتك ومواهبك ، وأنت متحمس لبدء مشروع جديد.
عاطفياً: عش أيامك كما ينبغي ، ولا تفوت فرصة الاستمتاع بكل دقيقة من الهدوء والراحة لتعيش مع الشريك ، لأنه يحتاج إلى لطفك وحنانك.
صحياً: السمنة وزيادة الوزن هي الرياضة ، والأكل الصحي ، والقرارات الحازمة ، وعدم التقاعد.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16/7/2021
مهنياً: يجب أن تنتبه أكثر لتفاصيل وظيفتك اليوم ، فأنت تواجه تحديات كثيرة ومواجهات شرسة.
عاطفياً: إذا كنت عازباً ، فهذا اليوم هو الوقت المناسب لإعادة النظر في استمرارية عزوبتك ، وأنت تدخل معلماً في حياتك.
صحياً: لا تتخذ قرارات خاطئة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصحتك.
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