حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 16-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 16/7/2021

مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشاكل معلقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمة تتعلق بالسفر أو النقل.

عاطفياً: جو من الشك مع المحبوب سيغادر صدرك ، وستكون عاقلًا ولن تصاب بخيبة أمل نتيجة سلوك غير مسبوق من جانبه.

صحياً: قلل من الأعمال غير الضرورية ، ودع أصحابها يقومون بذلك ، واحصل على قسط من الراحة.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 16/7/2021

مهنياً: تجنب التسبب في المتاعب ، وإذا أمكن ، ابق على الحياد ، ولا تتدخل في شؤون الآخرين ، وتحمي علاقاتك من التحديات والخلافات.

عاطفياً: يمكنك تلقي الأخبار السارة وتفيد نفسك عاطفياً.

صحياً: تجنب قدر الإمكان إثقال نفسك بأشياء لن تعيدك إلا إلى وضع صحي متوتر.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 16/7/2021

مهنياً: تشعر بالقوة ، وتصبح أكثر إشراقاً ، وتقود حياتك المهنية ، وتحقق مكاسب مالية. ابحث عن تحالفات قوية ويمكنك تحسين توازنك بين الزملاء.

عاطفياً: اسرع في إبلاغ الشريك بمشروعك لقضاء أجمل اللحظات معه ، بعيداً عن المحيط وهموم العمل.

صحياً: الصداع وآلام المعدة هي سبب التوترات العصبية التي تواجهك بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16/7/2021

مهنياً: مشروع ناجح بفضل ساعتك المتأخرة وكل خطوة قمت بها ولقيت التهنئة

عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم لكنه يحاول زرع الأمل فيك

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول إشراك الآخرين معك.

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16/7/2021

مهنياً: أصبح الاستماع إلى النصيحة ضرورياً ، خصوصاً أننا ننتقل من الوضع العادي إلى الوضع الاستثنائي ، الأمر الذي يزعج الكثيرين.

عاطفياً: عليك الانتباه إلى رأي من تحب وترى احتياجاته وطلباته ، وتصبح العلاقة القوية أقوى.

صحياً: قد تعاني من انحطاط مفاجئ بسبب نقص المناعة مما يؤدي إلى انخفاض النشاط.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 16/7/2021

مهنياً: يمكنك إكمال مشروعك الذي كنت تخطط له لسنوات عديدة ، والحصول على ترقية نادراً ما يحصل عليها الآخرون في عمرك.

عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة ، لكن ما تواجهه اليوم مختلف تماماً.

صحياً: يوم يفضي إلى رحلة ترفيهية مع العائلة في جو جميل لا تترددوا.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 16/7/2021

مهنياً: يوم هام من العلاقات الطيبة والأعمال الناجحة والمفاجآت الجيدة ، وأنت تجني ثمار ما زرعته بعد سنوات من الجهد والتعب المستمر.

عاطفياً: لا تتلاعب بأعصاب الشريك لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على علاقتك به.

صحياً: هناك الكثير من الفعاليات الرياضية والترفيهية ، لذا تحاول الرد على كل دعوة توجه إلى إحداها.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 16/7/2021

مهنياً: تجد نفسك مبتزاً في العمل مما يدفعك إلى الغضب والثورة ، أو يضعك في وضع تنافسي مع خصم شرس.

عاطفياً: العواطف تبتسم لك ، والقلوب تسترخي ، والأفكار تطمئن ، والظروف تتحول لصالحك مع الشريك وتحالفك المؤقت.

صحياً: كرر محاولاتك للتخلص من السمنة ولا تدع اليأس يمنعك من الاستمرار.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 16/7/2021

مهنياً: هناك العديد من الفرص الذهبية بانتظارك اليوم ، والتي يجب أن تعرف كيف تستغلها في تحقيق النجاح المنشود.

عاطفياً: الأمور تتحسن مع الحبيب ، لكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة.

صحياً: اختر ما يناسبك من البرامج الغذائية وطبقه على أكمل وجه وستكون سعيداً فقط.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 16/7/2021

مهنياً: آثار هذا اليوم إيجابية للغاية ، والمنقذ يساعد في تذليل بعض العوائق الصغيرة.

عاطفياً: تشعر بمشاعر جميلة تجاه شخص قابلته مؤخرًا وتقرر الارتباط به في أسرع وقت ممكن.

صحياً: لا تدع الكسل يسيطر عليك وتثني عن القيام بأي نشاط يجعلك تتحرك باستمرار.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 16/7/2021

مهنياً: أنت متميز في وظيفتك ، وتعرض أفضل طاقاتك ومواهبك ، وأنت متحمس لبدء مشروع جديد.

عاطفياً: عش أيامك كما ينبغي ، ولا تفوت فرصة الاستمتاع بكل دقيقة من الهدوء والراحة لتعيش مع الشريك ، لأنه يحتاج إلى لطفك وحنانك.

صحياً: السمنة وزيادة الوزن هي الرياضة ، والأكل الصحي ، والقرارات الحازمة ، وعدم التقاعد.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 16/7/2021

مهنياً: يجب أن تنتبه أكثر لتفاصيل وظيفتك اليوم ، فأنت تواجه تحديات كثيرة ومواجهات شرسة.

عاطفياً: إذا كنت عازباً ، فهذا اليوم هو الوقت المناسب لإعادة النظر في استمرارية عزوبتك ، وأنت تدخل معلماً في حياتك.

صحياً: لا تتخذ قرارات خاطئة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بصحتك.