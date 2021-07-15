فيديو .. مبروك عطية : المرأة لا يجوز لها صيام يوم عرفة إلا بشرط

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر الشريف، إن الزوجة لا يجوز لها أن تصوم صوم النوافل إلا بإذن زوجها، ومنها يوم عرفة، ويومى الإثنين والخميس، وغيرها من ايام السنن.





وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة MBC مصر الفضائية: "لكن صيام رمضان تصوم غصب عنه، والحج إذا ملكت المال لازم تحج، لأن الحج مسؤولية شخصية". وأكد مبروك عطية أن الزوج ليس واجبا عليه أن يدفع نفقة الحج لزوجته، قائلا: "مفيش واحد يحجج المدام إلا إذا كان موسعا وأراد أن يدخل عليها البهجة".

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