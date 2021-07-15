طقس الخميس .. ثبات الحرارة ونشاط للرياح يقلل ارتفاع الرطوبة .. القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة الذى يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات.





وليلا .. يتوقع الخبراء أن يكون الطقس معتدلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات مُتقطعة، ما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. طقس اليوم وعن حالة البحر المتوسط، أكدت الأرصاد أنها ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الاسكندرية 32 24 وادى النطرون 35 24 طنطا 36 25 شبين الكوم 37 25 دمنهور 35 24 بلطيم 32 23 مطروح 30 22 السلوم 32 23 سيوة 38 23 بورسعيد 34 26 دمياط 32 25 الزقازيق 37 25 المنصورة 37 25 الاسماعيلية 37 25 السويس 37 25 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 37 26 نخل 37 20 نويبع 38 28 طابا 36 24 كاترين 33 19 الطور 37 25 شرم الشيخ 39 28 الغردقة 39 28 مرسى علم 38 27 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 25 المنيا 37 25 أسيوط 38 25 سوهاج 39 25 قنا 39 27 الأقصر 40 27 أسوان 41 27 ادفو 41 28 أبوسمبل 41 28 الوادى الجديد 40 27 حلايب 36 27 شلاتين 38 27

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